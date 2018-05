Usura: Procuratore Milano, in Lombardia 'veramente poche' denunce

"Le denunce sono veramente poche, e la 'cifra nera' ovvero la differenza tra chi denuncia e quello che poi viene scoperto è sempre alta". Lo ha detto il procuratore aggiunto Laura Pedio, a margine di un incontro in Prefettura, a Milano, per la presentazione del 'Vademecum per l'accesso al Fondo di Solidarietà a sostegno delle vittime di racket e usura'. "I reati di estorsione e usura presentano un calo negli uffici giudiziari, ci sono sempre meno denunce", ha detto Pedio. "Anche nel distretto di Brescia siamo di fronte a un notevole calo del reato di usura - le ha fatto eco il procuratore aggiunto Carlo Nocerino - da 150 denunce nel 2015 siamo scesi a 69 denunce nel 2017 e peraltro si tratta di usure bancarie al 95%". All'evento, voluto proprio per avviare "una maggiore sinergia - ha detto il Commissario straordinario del Governo, Domenico Cuttaia - tra istituzioni, magistratura e associazioni che assistono gli usurati", hanno partecipato tutti i prefetti della Lombardia, il questore di Milano e i vertici delle forze dell'ordine.

"Sui 18 milioni che abbiamo elargito lo scorso anno per risarcire le persone vittime di usura, in Lombardia non abbiamo superato i 150mila euro. O il fenomeno non c'è, o evidentemente manca la fiducia". A dirlo è stato oggi, a Milano, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Domenico Cuttaia. "Eppure la Lombardia è la regione più popolosa e industriale", ha aggiunto a margine di un incontro in Prefettura per la presentazione di un nuovo Vademecum per implementare e facilitare la presentazione delle istanze di risarcimento. "Oltre alla fiducia - ha detto Cuttaia - altri fattori possono essere che il sistema di usura qui è meno violento e viene presentato come un 'servizio', e che i gruppi criminali forse prediligono sempre più riciclaggio e operazioni commerciali e finanziarie". "A oggi - ha detto il prefetto, Luciana Lamorgese - nel 2018 non sono ancora arrivate richieste di risarcimento".