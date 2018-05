Supercar owners circle sfila a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - I collezionisti delle auto più esclusive del mondo si sono ritrovati a Milano per la cena di gala e la sfilata del Supercar Owners Circle, che ha attraversato il centro della città.

L'evento è stato anche l'occasione per presentare l'orologio nato dalla collaborazione con Bvlgari: l'Octo Tourbillon Sapphire SOC, con cassa in vetrozaffiro, bordi di titanio rivestito DLC e indicatori orari realizzati in oro giallo 18 carati.

Quella di Milano è stata la tappa inaugurale di un percorso che nel 2018 vedrà il circolo sfilare in diverse città europee ed internazionali. Il prossimo appuntamento è previsto per il 4 giugno nello storico circuito di Goodwood nel Regno Unito, seguirà un passaggio in Svizzera il 1 settembre 2018 e a Dubai il 2 dicembre 2018, per celebrare la 47esima giornata nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Fondata nel 2014 da Florian Lamberger, Supercar Owners Circle riunisce i collezionisti delle automobili più esclusive al mondo.