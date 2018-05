Moro inaugurerà Trento film fest Milano

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Sarà Simone Moro, il famoso alpinista (l'unico ad avere raggiunto quattro cime di 8.000 metri in completa stagione invernale) a inaugurare, il 14 maggio, la nona edizione milanese del Trento Film Festival.

Moro presenterà il documentario di cui è protagonista: 'La congenialità - The Attitude of Gratitude', incentrato sul suo rapporto con la compagna di cordata Tamara Lunger.

Al Cinema Spazio Oberdan Milano, grazie a Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con Trento Film Festival, CAI Milano e Meridiani Montagne, verrà presentata una selezione di 19 film dall'edizione 2018 del festival trentino. In programma 'Holy Mountain', seconda prova da regista di Reinhold Messner; 'Mountain' di Jennifer Peedom, con la voce narrante di Willem Dafoe; 'Iceman' di Felix Randau, con il popolare attore tedesco Jürgen Vogel e Franco Nero, unico tentativo di ricostruire le avventure e la misteriosa morte di Ötzi, la celebre "Mummia del Similaun" ritrovata nel 1991.