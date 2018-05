In nuovo Pgt norma contro ecomostri

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Il Comune di Milano nel nuovo Pgt, il Piano di governo del territorio, lancia la lotta agli edifici abbandonati in città. Nel nuovo documento, che verrà presentato il 19 maggio, sarà inserita una norma che prevede la perdita di volumetrie per quei proprietari di immobili abbandonati che non si impegneranno ad abbattere e a rigenerare gli stabili dopo un certo periodo di tempo.

"Se uno spazio è palesemente abbandonato da tanto tempo, o il proprietario in un tempo breve lo butta giù oppure perde la possibilità di costruire", ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, a margine dell'abbattimento di un ecomostro nella zona di Rogoredo, dove verrà realizzato un hotel".

Nel nuovo Pgt "che approderà a giugno in giunta e a settembre in Consiglio comunale per essere discusso - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica del Comune, Pierfrancesco Maran - chiediamo di più ai privati. O decidono di togliere il degrado da Milano con il Comune al loro fianco oppure saranno penalizzati".