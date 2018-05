Ferretti apre Milano Uomo con resort

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Nel giorno di apertura di Milano Moda Uomo, il 15 giugno, Alberta Ferretti presenterà a Milano con una doppia sfilata-evento la sua pre-collezione e la collezione Alberta Ferretti Limited Edition.

Lo show si svolgerà nella Sala delle Cariatidi, a Palazzo Reale, e sarà diviso in due tempi: nel primo la stilista porterà in passerella la collezione Resort 2019, mentre nel secondo andranno in scena gli abiti da sera e da cocktail della collezione demi-couture Alberta Ferretti Limited Edition.