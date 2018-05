Eleventy apre a Londra e a New York

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Sbarco da Selfridges a Londra e apertura a giugno della prima boutique a New York per il Gruppo Eleventy, che arriva a quota 15 monobrand inaugurati nel mondo. "Siamo orgogliosi di aprire in un Paese da sempre attento alla qualità e alla tradizione che un prodotto riesce a raccontare. Le nostre collezioni vogliono trasmettere anche all'estero l'emozione di indossare dei capi che congiungono artigianalità, creatività e alta tecnologia all'insegna del Made in Italy", hanno dichiarato Marco Baldassari e Paolo Zuntini, fondatori del gruppo. Nel progetto di sviluppo di ampliamento retail, rientra anche l'apertura della boutique newyorkese a Soho. Il gruppo ha archiviato il 2017 con un fatturato di 22milioni per un +18,9% e prevede per il 2018 un giro di affari di 29,8 milioni.

Distribuito in oltre 32 paesi tra i quali Russia, Turchia, Europa, Usa e Far East, ha una quota export pari al 76%.