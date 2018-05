Dedicata ad Anna Molinari una nuova rosa

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - A chi poteva essere dedicata una nuova rosa se non a lei, la regina delle rose? Sarà presentata alla Mostra Orticola a Milano la nuova rosa Anna Molinari, creata dal vivaio toscano Rose Barni.

Il fiore ha i colori dell'alba: petali grandi e doppi illuminati da toni di giallo più intensi al centro che sfumano verso la morbidezza del crema fino ad accendersi di rosa sull'orlo dei petali. "Sono onorata - dice la stilista - che il Vivaio Rose Barni mi abbia dedicato una rosa dalle molteplici sfumature di colore che paiono differenti ad ogni sguardo, rinnovando lo stupore per una bellezza che non è mai uguale a sé stessa".