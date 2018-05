Cade dal balcone mentre sposta i mobili

(ANSA) - BERGAMO, 10 MAG - E' caduto dal balcone di casa sua mentre spostava alcuni mobili e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: si tratta di un uomo di 45 anni, di Valbrembo, vittima di un infortunio avvenuto nella sua casa di via Galileo Galilei.

L'uomo stava spostando dei mobili sul balcone, pare li stesse calando dal terrazzo a terra con l'aiuto della sorella. Sembra che il quarantacinquenne, durante questa operazione, si sia sporto in fuori più del dovuto dalla barriera che ripara il balcone: avrebbe perso così l'equilibrio, cadendo per circa tre metri. L'uomo è caduto a terra e ha perso i sensi: trasportato in ospedale a Bergamo, le sue condizioni sono gravi.