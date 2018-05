A Milano primo coffee festival

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Anche il caffè ha il suo festival: si terrà dal 19 al 21 maggio allo spazio Base di Milano il Milano Coffee Festival, il primo grande evento nazionale dedicato alla bevanda più amata dagli italiani.

Alla full immersion dal chicco alla tazzina sarà presente Helena Oliviero, campionessa italiana di cup tasting, mentre con Luigi Lupi si parlerà di Latte Art, grazie alla quale il cappuccino diventa un'opera d'arte.

Al centro del festival lo spazio De' Longhi, con 10 postazioni, 10 torrefattori, 10 tipologie di caffè e 10 macchine superautomatiche e la presentazione della guida "L'eccellenza delle torrefazioni italiane", creata in collaborazione con Gabriella Baiguera (autrice, esperta di caffè e formatrice Master of Food Caffè di Slow Food), che presenta 60 delle migliori torrefazioni Italia. Durante la 3 giorni, Gabriella Baiguera sarà a disposizione dei visitatori per illustrare i segreti del caffè, il suo corretto consumo e accompagnare gli ospiti in una degustazione guidata.