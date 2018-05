A Milano mostra su Harry Potter

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - A due giorni dall'apertura, sono già 130mila i biglietti venduti per 'Harry Potter: The Exhibition', la mostra itinerante dedicata al celebre maghetto creato da J.K. Rowling, in arrivo alla Fabbrica del Vapore di Milano fino al 9 settembre. Lo ha detto Adolfo Galli, presentando alla stampa l'allestimento che come D'Alessandro e Galli ha collaborato a produrre con GES Events e Warner Bros. Un labirinto di 1600 mq con decine di costumi e oggetti di scena, bacchette e uniformi, set ricreati e bestie fantastiche, oggetti interattivi e altri modi per rivivere fisicamente la saga cinematografica e letteraria.