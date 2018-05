Tir con sostanze tossiche si ribalta

(ANSA) - TRADATE (VARESE), 9 MAG - Un camion che trasportava sostanze tossiche si è ribaltato dopo essersi scontrato con un'auto, questa mattina a Tradate (Varese). Ferito in modo non grave il conducente della vettura mentre è rimasto illeso l'autista del mezzo pesante. In seguito allo scontro però dal mezzo sono caduti sulla sede stradale alcuni colli che hanno rilasciato piccole quantità di sostanze potenzialmente tossiche, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese i quali hanno circoscritto l'area e chiesto l'intervento dei Nuclei Biologico Chimico Radiologico di Varese e Milano. La strada provinciale dove si è verificato l'incidente è stata momentaneamente chiusa al traffico.