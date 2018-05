Tassoni dopo 225 anni cedrata con robot

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Cedral Tassoni, l'azienda di Salò (Brescia) che produce dal 1956 l'omonima cedrata sulle sponde del Lago di Garda, festeggia i 225 anni e lancia, per l'occasione, un profumo al cedro, denominato Tassoni 225.

Tassoni è attiva dal 1793 nel campo delle essenze e delle spezie, a partire dalla lavorazione del cedro, perla del Lago di Garda, oggi proveniente da coltivazioni calabresi. "Produciamo 22 milioni di bottiglie di bibite soda - spiega l'ad Elio Accardo - con ingredienti tutti italiani". In catalogo la storica Cedrata, affiancata da Tonica Superfine, Fior di Sambuco, Mirto in Fiore e, presto, Pescamara, "basata su un'antica ricetta piemontese". Tassoni produce anche sciroppi e liquori ai gusti di cedro, anice, erbe, sambuca e menta. Il 2017 si è chiuso con 9,7 milioni di fatturato (+25%) e "800mila euro di investimenti" per automatizzare "un'azienda artigianale con 26 dipendenti". Esclusa la quotazione in Borsa, come ha sottolineato la presidente Michela Redini, erede dei fondatori dell'azienda.