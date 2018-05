Scala applaude Aida di Zeffirelli

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Nonostante i suoi 55 anni, l'allestimento di Aida firmato da Franco Zeffirelli nel 1963 continua a piacere al pubblico della Scala che ieri sera ha applaudito per oltre sei minuti la ripresa di questo allestimento storico, scelto per festeggiare i 95 anni del maestro.

Nella versione originale sul podio c'era Gianandrea Gavazzeni a dirigere un cast che includeva Leontyne Price e Carlo Bergonzi. Per la ripresa di Aida ha debuttato alla Scala il direttore d'orchestra israeliano Daniel Oren che ha scelto una lettura a dir poco energica dell'opera. Applaudito alla prima (sold out come tutte le altre cinque rappresentazioni seppure non siano in abbonamento) insieme al coro e a tutto il cast: Krassimira Stoyanova (Aida), Fabio Sartori (Radames), Violeta Urmana (Amneris), George Gagnidze (Amonasro), Vitalij Kowaljow (Ramfis) e Carlo Colombara (il re).