Ragazzine investite su strisce pedonali andando a scuola

Due ragazzine di undici anni sono state investite questa mattina intorno alle 8, mentre attraversavano la strada dirette a scuola, a Varese. Le due scolare, a quanto si è appreso, sarebbero state investite sulle strisce pedonali anche se la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale di Varese. Soccorse dall'investitore e dai passanti, le due undicenni sono poi state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni fortunatamente non sembrano destare preoccupazione. (ANSA).