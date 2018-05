Per la 1/a volta a Milano sbarca Gnam!

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Dalla Puglia le bombette della Valle d'Itria, dalla Sicilia il pane ca' meusa e i cannoli, dalla Toscana il lampredotto, dall'Abruzzo gli arrosticini. E' una vera esplosione di sapori quella che dal 10 al 13 maggio animerà la prima edizione milanese di Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada. La manifestazione (www.gnamfest.com), che ha esordito nel 2014 con il suo tour di sapori in giro per l'Italia e conquistato anche il patrocinio di Expo, arriva per la prima volta a Milano (presso il distretto City Life, in piazza 6 febbraio) in occasione di Milano Food City, patrocinata dal Comune, dopo aver raccolto più di un milione di visitatori. Oltre alle tante delizie nazionali Gnam popone un breve e suggestivo viaggio nelle altre culture gastronomiche.