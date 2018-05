Manutencoop diventa Rekeep

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Uno sguardo oltre-confine per Manutencoop, il principale gruppo italiano che opera nell'ideazione e nella gestione di servizi rivolti a immobili, territorio e a supporto dell'attività sanitaria tra cui l'igiene ambientale, la cura del verde, l'illuminazione e video sorveglianza. In questa ottica di rilancio internazionale, la Manutencoop Facility Management, rinasce con il nome Rekeep: un nuovo inizio (re) rimanendo ben ancorati alla mission dell'azienda (keep). La nuova brand identity della cooperativa nata in Emilia Romagna è stata presentata oggi, a Milano, in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla sua fondazione.

"Nel 1938 siamo nati come "Cooperative per le manovalanze ferroviarie", negli anni '90 siamo diventati Manutencoop e siamo usciti da Bologna, diventando leader a livello nazionale" - ha ripercorso il presidente della cooperativa Claudio Levorato -.

D'ora in poi saremo Rekeep per vincere la sfida dell'internazionalizzazione".