Gattuso: errori per troppa pressione

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Gli errori si pagano, ma per 55 minuti la squadra ha fatto quello che doveva. Però la sconfitta è da accettare". Rino Gattuso ha espresso a Raiuno la sua delusione per il pesante ko nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. "In questo momento sono l'unico che può parlare di maturità. Gli errori forse sono stati commessi per troppa pressione, bisogna guardare come questa sconfitta è arrivata, non è tutto da buttare via". "Al di là della mancata qualificazione diretta all'Europa League, quello che fa più male è portare 35 mila supporter a Roma e dargli una delusione così - ha aggiunto l'allenatore parlando dei tifosi rossoneri - E' una sconfitta che brucia. Ora dobbiamo arrivare in Europa con due prestazioni importanti".