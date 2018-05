Duello per donna, due in carcere

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - È stato un vero duello quello tra due pregiudicati, il 27enne Maurizio Moxedano e il 22enne Nicolas Del Bianco. I due uomini che la sera del 19 febbraio si sono affrontati per una donna contesa in piazza Napoli, a Milano, e che sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Porta Genova con l'accusa per di tentato omicidio e lesioni gravissime. Moxedano ha ricevuto una coltellata al ventricolo che ha reso necessario due operazioni al cuore e gli è costato dieci giorni di coma; Del Bianco ha riportato uno sfregio permanente al volto, dall'orecchio alla bocca.

I due si sono dati appuntamento il giorno stesso dopo aver litigato in chat per la ragazza 23enne che frequentavano entrambi. "Ci vediamo davanti al cinema Ducale. Ti consiglio di portarti gli amici - ha scritto Moxedano - Faccio mica terapie di coppia a schiaffi". Quella sera furono soccorsi entrambi d'urgenza: Del Bianco è stato arrestato per tentato omicidio mentre l'altro per lesioni gravissime.