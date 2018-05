Donna e cane uccisi da auto a Milano

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Una donna di 74 anni e il suo cane sono morti dopo essere stati investiti da un'auto in via della Chiesa Rossa, a Milano. E' accaduto poco dopo le 11.20 di oggi, l'anziana stava attraversando in un punto senza strisce pedonali ed è stata travolta con il suo cane da una Passat guidata da un ragazzo di 21 anni che si è regolarmente fermato a prestare i soccorsi. L'animale è morto sul colpo, la 74enne è deceduta poco dopo il trasporto al Policlinico.