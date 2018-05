The Voice, finale a 4 in diretta giovedì

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Una finale a quattro e in diretta, per The Voice Of Italy 2018, che giovedì sera giunge alla conclusione. A contendersi la vittoria del talent musicale di Rai2, che sarà in diretta anche su Radio2, ci saranno i quattro concorrenti che hanno superato indenni le fasi precedenti della battaglia a suon di note, ciascuno, nei duetti, affiancato dai quattro coach che all'inizio delle selezioni si sono contesi i ragazzi per i propri team. Per la squadra di Al Bano, alla finale, si presenterà la diciannovenne napoletana Maryam Tancredi, Beatrice Spezzini, ventenne di Verona, è la finalista del team J-Ax, così come Asia Sagripanti, diciannovenne di Pordenone, è quella di Francesco Renga e Andrea Butturini, 23 anni da Brescia, è il finalista del team guidato da Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil e al suo debutto assoluto in televisione.