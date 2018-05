Star a festival musica sacra di Pavia

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - L'orchestra e il coro della Scala diretti da Riccardo Chailly nel Requiem di Verdi con Ekaterina Gubanova e un concerto con il mezzosoprano Cecilia Bartoli sono il clou del festival di musica sacra che si svolgerà a Pavia dal 19 al 27 maggio.

Promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia in collaborazione con la Regione Lombardia, il Teatro alla Scala e il Teatro Fraschini, con il patrocinio del Comune di Pavia e il sostegno della Camera di Commercio di Pavia e di Cattolica Assicurazioni, il festival vedrà la partecipazione di direttori come John Eliot Gardiner e Giovanni Antonini e di ensemble come gli English Baroque Soloists e il giardino armonico.

I solisti Rosa Feola, Veronica Simeoni, Francesco Meli e Gianluca Buratto si esibiranno nella Petite messe solennelle il 19 mentre Tamara Wilson, Ekaterina Gubanova, René Barbera e Ferruccio Furlanetto per la Messa da Requiem di Verdi il 22.