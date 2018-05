Gattuso, sempre invidiato mentalità Juve

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "La Juve? Da giocatore e anche oggi da allenatore, ho sempre toccato con mano una squadra con una grandissima mentalità e un grandissimo senso di appartenenza.

Tutti sono avvelenati quando scendono in campo. Il Milan ha sempre avuto tanta qualità, ma il mondo Juve mi ha sempre affascinato perché c'è grande compattezza e ho sempre invidiato questo atteggiamento". Lo rivela Gennaro Gattuso parlando degli avversari bianconeri che il suo Milan affronterà domani sera nella finale di Coppa Italia. "Non è facile fare quello che ha fatto la Juve in questi anni in Italia - ha concluso il tecnico rossonero - se è più importante vincere le Champions come il Milan o gli scudetti come la Juventus? A livello di prestigio ed economico, sicuramente la Champions è superiore. Ma arrivare in finale è come vincere e la Juve di finali ne ha fatte tantissime. Se vogliamo vincere domani dobbiamo mettere in campo il Dna Juve".