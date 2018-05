'Exploding Africa' di Diego Masi

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Crescita demografica esponenziale da 1,2 miliardi di persone di ora a 4,3 nel 2100, povertà e sperequazione sociale con più del 70% della popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno, stallo economico, urbanizzazione, disoccupazione (60% dei giovani), assenza di servizi e classe politica inadeguata e corrotta. Sono i sette "fattori esplosivi" denunciati in 'Exploding Africa' scritto da Diego Masi, presidente dell'ong 'Alice for Children' e già parlamentare e Sottosegretario agli Interni con delega all'immigrazione. La ricchezza sconfinata in termini di risorse e opportunità è invece l'aspetto positivo approfondito.

Il volume, edito da Fausto Lupetti Editore (187 pp, 20 euro) propone numerose e ricche rielaborazioni e sintesi di dati ufficiali e intende invitare l'Europa, come istituzioni e società civile, a riflettere sulle dinamiche che potrebbero innescarsi come conseguenza dell'esplosione del continente africano, a partire dalle migrazioni.