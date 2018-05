Bonucci: trofeo può dare svolta stagione

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Alzare la coppa è giù un motivo importante, farlo domani sera dopo tutte le difficoltà incontrate durante l'anno e quello che si è sentito, sarebbe importante per il Milan come squadra e società, per i tifosi e per noi giocatori. Quest'anno sono fermo a due gol ma mi preme molto di più vincere il primo trofeo con la maglia del Milan e dare una svolta a questa stagione". Così il difensore del Milan e della Nazionale, Leonardo Bonucci, alla conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. "I cicli cominciano sempre con una vittoria - ha aggiunto il difensore rossonero - speriamo che per noi inizi già domani sera. Venderemo cara la pelle perché meritiamo questo trofeo, lo meritano i tifosi e la società. Spero di vivere una festa nella sua totalità".