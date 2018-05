A Milano il 157/mo anniversario Esercito

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Si sono svolte stamani, a Milano, le celebrazioni per il 157/mo anniversario dell'Esercito Italiano.

Alla cerimonia, che si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Cusani, sede del Comando militare Esercito Lombardia, hanno preso parte il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, e il comandante del Cme Lombardia, generale Michele Cittadella, oltre ad alti ufficiali e dirigenti delle forze dell'ordine.

Tra i presenti anche il comandante del Corpo italiano di Reazione rapida della Nato - che ha sede a Solbiate Arno (Varese) - il generale Roberto Perretti. Nel cortile d'onore di Palazzo Cusani ha sfilato in rassegna anche un gruppo di soldati con varie uniformi storiche, a rappresentare le varie epoche della storia della forza armata in Italia fino al moderno soldato di oggi. Le celebrazioni nazionali si sono tenute a Roma lo scorso 4 maggio.