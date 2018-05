Starbucks apre a Milano a settembre

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Una nuova 'roastery' Starbucks la aprirà a Milano a settembre". Lo ha detto a Seeds & Chips l'executive chairman Howard Schultz definendo meglio i tempi dello sbarco del gruppo in Italia. "Nel 1987 avevamo 11 punti vendita oggi abbiamo quasi 29 mila store con 100 milioni di clienti alla settimana", ha aggiunto. "Sono venuto in Italia nel 1983 quando ero giovane e la mia immaginazione è stata catturata dal senso del comunità dei bar italiani e questa è stata l'idea che ho portato negli Stati Uniti", ha ricordato Schultz spiegando che il primo store in Italia della catena di caffetterie aprirà "i primi di settembre" nell'edificio "ex Poste in Piazza Cordusio, veniteci a trovare", ha aggiunto rivolgendosi alla platea di Seeds & Chips. "Non vogliamo insegnarvi a fare il caffè, anzi vogliamo farvi vedere cosa abbiamo imparato", ha poi sottolineato ricordando che Starbucks non è solo caffè "ma vendiamo qualcosa di più, un'esperienza, l'opportunità per i nostri clienti di sapere cosa facciamo".