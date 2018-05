Sfida ai fornelli Fontana e Sala

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - La sfida ai fornelli tra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli ha aperto l'edizione 2018 di Milano Food City, la settimana di iniziative dedicata al cibo e alla lotta allo spreco. In una sorta di Masterchef i tre si sono sfidati nella preparazione di un piatto affiancati da chef stellati come Claudio Sadler, Andrea Berton, Andrea Aprea. A giudicare i piatti è stata una giuria presieduta dallo chef Carlo Cracco che ha decretato come ricetta vincitrice quella di Carlo Sangalli.

"Il food è un'eccellenza di Milano in continua crescita, con 18 mila imprese solo nel settore della ristorazione - ha ricordato Sangalli - che producono un fatturato di circa 2 miliardi e mezzo". Per il governatore Fontana "è necessario migliorare la comunicazione delle eccellenze del food lombardo, per aprirci alla possibilità di unirle allo sviluppo turistico".