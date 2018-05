Picnic camping al Monte Stella a Milano

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Un picnic in versione camping, lungo due giorni, con concerti, giochi, sport, interventi artistici, laboratori, performance. E' 'Pixel Picnic' e lo organizza il network di organizzazioni 'Non riservato', che vedono spazio pubblico, creatività e socializzazione come strumenti di trasformazione urbana e sociale.

Dopo due edizioni al parco Sempione, con 4000 partecipanti, l'appuntamento del 12 e 13 maggio, con la partnership del Comune di Milano e il patrocinio del Municipio 8, si allarga al Monte Stella. Per partecipare basta portare tenda e cestino.

Tra i prati e l'anfiteatro, progetti come un laboratorio di produzione di bandiere da utilizzare per decorare la propria piazzola, una panchina dove raccontare storie, un workshop dove tessere con fili d'erba, un laboratorio di hula hoop e partite di Bubble Football, con i giocatori all'interno di bolle gonfiabili che lasciano libere solo le gambe. E poi la 'Slow Run' con sacchi a pelo, dove vince chi arriva ultimo sulla distanza dei 5 metri.