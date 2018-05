Milano, tornano i film su tetti Galleria

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Torna il cinema sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, con una selezione di titoli che comprende alcuni dei grandi classici come 'Miracolo a Milano', 'Vacanze romane' o 'Colazione da Tiffany'. La terza edizione di 'Cinema Bianchini' è stata presentata a Milano, proprio sui tetti di Highline Galleria. Si parte l'11 maggio con le proiezioni in uno scenario suggestivo, con vista sulle guglie del Duomo, per concludere il 30 settembre. Sono circa 50 i posti a disposizione per cui è obbligatoria la prenotazione sul sito di Cinema Binchini, il biglietto costa 12 euro e comprende l'ingresso sulla Highline.

Ai grandi film d'autore di Medusa Film, partner dell'iniziativa, si alterneranno i grandi classici della storia del cinema grazie alla collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana. Apre la rassegna 'Miracolo a Milano' di Vittorio De Sica (11 maggio ore 21).