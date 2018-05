'Malpensa24', nasce nuovo giornale online

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - A mezzanotte fra mercoledì e giovedì 'decolla' Malpensa24 (www.malpensa24.it), nuovo giornale on line della provincia di Varese e dell'Alto Milanese. Un'iniziativa editoriale lanciata da Fabrizio Iseni, fondatore e patron del gruppo sanitario omonimo ritenuto una delle principali realtà nel settore del territorio su cui si trova lo scalo. Direttore della testata, di proprietà del Gruppo Iseni Editori, è Vincenzo Coronetti, firma del giornalismo varesino.

"Dalla sanità all'editoria" è il titolo del video-editoriale di Iseni: "Mi sono reso conto in questi ultimi tempi che il territorio di Malpensa non ha bisogno solo di una medicina moderna e all'avanguardia ma anche di un'informazione adeguata e capillare, per dare voce a chi non ha voce - spiega -. Un giornale che si ispira ai valori fondamentali del giornalismo: un giornale indipendente, obiettivo, credibile, coraggioso e schierato dalla parte della gente. Un giornale che pone l'uomo al centro dell'interesse collettivo".