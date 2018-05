Gran ballo dell'800 al sociale di Como

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Valzer, quadriglie, contraddanze, mazurche faranno rivivere il 19 maggio al teatro sociale di Como il 'Gran ballo dell'800', tradizione cittadina che da metà Ottocento fino a circa gli anni Sessanta del Novecento coincideva con l'apertura della stagione lirica.

Ad animare la serata la Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, che si esibirà su musiche da Rossini a Strauss, da Verdi a Ziehrer, da Bellini a Ciajkovsky e Puccini. Alcuni costumi sono originali, altri sono stati realizzati da sartorie artigianali richiamandosi ai quadri e alle illustrazioni ottocenteschi. Il ricavato della serata sarà destinato ai lavori di ristrutturazione in atto al Teatro Sociale. Il 20 maggio ci sarà uno shooting fotografico ed un'estemporanea d'arte nei luoghi simbolo della città, con i partecipanti in costume dell'800 che si presteranno come modelli per pittori e fotografi.