Fibra, Sfera, Negrita al Rugby Sound

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Fabri Fibra e Sfera Ebbasta, il trio Pezzali-Nek-Renga e i Negrita sono tra i protagonisti della 19esima edizione del Rugby Sound, che si terrà all'Isola del Castello di Legnano dal 29 giugno all'8 luglio.

Ad aprire il festival, il 29 giugno, Ziggy Marley, a chiuderlo i Negrita. In mezzo il reggae di Alborosie, gli svedesi The Hives con il loro rock'n'nroll tinto di garage e gli italianissimi, ma con carriera intercontinentale, Lacuna Coil.

Oltre alla musica, nell'area attigua al castello sarà allestito lo Sport Village, con attività sportive che vanno dallo yoga alla parete da arrampicata e ricreative, come visite al parco e al castello e gonfiabili per bambini.