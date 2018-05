Bandiere blu, una in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Anche quest'anno la Lombardia mantiene la 'sua' bandiera nella classifica delle migliori spiagge stilata da Bandiera Blu 2018. E' quella di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda.

"Analizzando i risultati ottenuti in questa edizione - affermano gli organizzatori - si nota un trend di crescita delle località Bandiera Blu rispetto al precedente anno: sono 175 infatti i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 12 in più". In particolare la Liguria, da sempre meta tra le preferite dei lombardi, rimane come l'anno scorso a 27 località e guida la classifica nazionale, con a seguire, sempre tra le mete più tradizionali, "la Toscana con 19 località, la Campania che raggiunge 18 Bandiere con tre nuovi ingressi, e con 16 località le Marche che perdono una Bandiera. La Puglia conquista tre nuove località e raggiunge 14 Bandiere e la Sardegna è presente con 13 località con due nuovi ingressi. L'Emilia Romagna aggiunge una Bandiera andando a 7 e la Sicilia ne perde una andando a 6".