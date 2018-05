Accoltellato in strada, grave 50enne

(ANSA) - BRESCIA, 07 MAG - Un uomo di 50 anni è stato accoltellato in strada questa mattina a Brescia. E' accaduto nel quartiere Abba. La vittima, italiana, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Indaga la Polizia che sta cercando l'aggressore, anch'egli italiano e riconosciuto dal ferito.

Ancora da capire il movente dell'aggressione.