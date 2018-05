A Mantova Bam!,raduno cicloviaggiatori

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Partiranno da tutta Italia i viaggiatori in bicicletta attesi dal 18 al 20 maggio al raduno europeo Bam! che, alla quarta edizione, per la prima volta si terrà a Mantova.

In programma workshop, incontri, presentazioni di libri e storie di bici, concerti e pedalate collettive per condividere una passione che è anche una filosofia di vita. Al centro del raduno, nuovi fenomeni come la bici gravel - biciclette con un'impronta da corsa pensate per affrontare strade bianche, sentieri e sterrati - e il bike-packing - vale a dire l'arte di trasportare i bagagli durante un viaggio su 2 ruote, eliminando l'assetto classico del portapacchi più borse laterali per passare a borse che vanno ad agganciarsi direttamente sulla bicicletta, per viaggiare più leggeri e avere maggiore maneggevolezza nella guida.