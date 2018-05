Trovati 2 quintali marijuana, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Sacchi con dentro 206 chili di marijuana e 62.880 euro in contanti sono stati sequestrati sabato sera dai carabinieri di Settimo Milanese dopo aver sorpreso due uomini, attorno alle 21, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo, scaricare la 'merce' da un tir su un furgone. I due, un 50enne italiano e un 52enne albanese, sono stati arrestati. A insospettire i militari, che stavano effettuando il servizio di pattuglia di routine, è stato il movimento di scarico e carico di borsoni e sacchi di sera in via Mercalli.

Quando l'auto si è fermata per i controlli, i due hanno tentato inutilmente di fuggire a piedi. Gli accertamenti hanno portato a scoprire che nei sacchi e nei borsoni mimetizzati tra un carico di lana di roccia all'interno del tir proveniente da Barcellona, c'era marijuana. Con le successive perquisizioni, a casa dell'albanese, autista del furgone, sono stati trovati 62.880 euro. Il suo complice, invece, era alla guida del camion.