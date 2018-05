Riattivate telecamere verso Linate

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Sarà riattivata domani la rilevazione delle infrazioni tramite i sistemi elettronici di video sorveglianza, insieme all'attività di gestione dei flussi di traffico, nelle corsie riservate per l'accesso all'aeroporto di Linate. E' quanto comunica il Comune di Milano.

Il controllo degli accessi all'aeroporto milanese attraverso le telecamere riparte dopo la sentenza del Tribunale di Milano che, dando ragione al Comune, ha respinto definitivamente tutti i precedenti ricorsi. "Dopo uno 'stop and go' - spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo - dovuto alle necessarie verifiche a valle della sentenza che aveva messo in dubbio la gestione del sistema, avevamo fatto ricorso certi del giusto operato della Polizia locale. Ora che il giudice ha stabilito la legittimità delle sanzioni, il sistema di controllo riparte, a integrazione dell'operato delle pattuglie della Polizia locale di Milano per la tutela dei passeggeri, del traffico nell'area dell'aeroporto e del corretto utilizzo delle corsie".