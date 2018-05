Precipita con aliante, grave

(ANSA) - SONDRIO, 6 MAG - Un uomo di 58 anni con il suo aliante ha all'improvviso perso quota ed è precipitato sulla sottostante pineta attorno alle 15 nella zona del Lago Colina, sopra l'abitato di Triangia, in territorio comunale di Sondrio.

Immediato l'allarme lanciato da alcuni escursionisti che hanno assistito alla scena.

La vittima dell'incidente, residente ad Alzate Brianza (Lecco), è stata soccorsa dai volontari del Soccorso Alpino della VII delegazione di Valtellina e Valchiavenna, intervenuti a 2.200 metri d'altezza con i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e i sanitari dell'eliambulanza.

Cosciente ma soccorso in codice rosso per le molteplici fratture e lesioni, l'uomo è stato ricoverato nell'ospedale del capoluogo valtellinese. Sull'episodio indagano gli agenti della questura di Sondrio.