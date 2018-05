In auto contro guardrail, muore 18enne

(ANSA) - LECCO, 6 MAG - Un diciottenne lecchese è morto oggi alle 5 in un incidente stradale avvenuto a Robbiate, centro della Brianza in provincia di Lecco. Il giovane era alla guida di una Ford Focus quando, per cause ora in corso d'accertamento, si è schiantato contro il guardrail. Inutili i soccorsi. Il giovane abitava a Verderio, sempre in provincia di Lecco.

Nella macchina non c'erano passeggeri. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecco e della compagnia di Merate (Lecco).