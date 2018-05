Fiori di Orticola in mostra alla Statale

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Sarà un percorso a tappe per illustrare la bellezza dei fiori attraverso i molti usi e le diverse decorazioni floreali di tante civiltà antiche e moderne la mostra la "Bellezza dei fiori" che aprirà il prossimo 8 maggio, nel Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi di Milano.

L'iniziativa, organizzata nell'ambito del 'Fuoriorticola' una serie di eventi diffusi per le vie e i quartieri della città che accompagna l'esposizione in programma dall'11 al 13 maggio nei giardini dedicati a Indro Montanelli, vuol essere un viaggio nella cultura dei fiori, che è universale e fa parte di un interesse che, in forme diverse, esiste in tutte le società dalle più remote fino ai giorni nostri. Un viaggio raccontato con una serie di pannelli, ciascuno dedicato a un fiore, andando dal loto dell'Antico Egitto ai fiori del Liberty, dalle tradizionali ghirlande indiane al fiore simbolo dei samurai, il crisantemo.