Accoltella giovane amante, arrestata

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Per aver ferito l'amante con un coltello da cucina alla schiena, una quarantenne di Pantigliate, centro in provincia di Milano, è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri per lesioni gravi.

Da quanto è stato riferito l'accoltellamento che ha fatto finire al Policlinico San Donato un 26enne, che non è in pericolo di vita, è avvenuto in un appartamento del paese dell'hinterland di Milano dove i due si incontravano clandestinamente in quanto lei è sposata. Il motivo della lite che si è conclusa con un fendente inferto dalla donna - che ha poi chiamato il 118 - sotto la scapola destra del giovane amante rimasto ferito di taglio, al momento non è stato ancora chiarito.