Pd, Sala:da noi proposta diversa dal 18%

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Da Milano "può partire una proposta per il Pd, diversa da quella che ci ha portato al 18%". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all' evento promosso dall'assessore della sua giunta, Pierfrancesco Majorino, 'Ricominciamo dalle persone, da Milano, da un nuovo Pd' per riflettere sull'esito del voto del 4 marzo.

"Noi siamo un po' diversi, abbiamo imparato un po' di più e possiamo anche dare un po' di più - ha aggiunto -. Nessuno vuole candidarsi a nulla: non al potere delle segreterie ma a quello delle idee. Dobbiamo toglierci la modestia e chiederci se davvero Milano vuole dare di più, la linea, l'indirizzo".