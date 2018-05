Li, spero Milan vinca Coppa Italia

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - A poco più di un anno dall'acquisto del Milan, Yonghong Li ha la possibilità di vincere il suo primo trofeo, la Coppa Italia in palio mercoledì contro la Juventus.

"Certamente ho grandi aspettative nei confronti di questa partita, mi auguro che riusciremo a fare un ottimo risultato e a conquistare la coppa. È questo ciò che mi aspetto e mi auguro che tutti diano il massimo", ha dichiarato a Milan Tv il presidente rossonero, atterrato questa mattina a Malpensa per essere in tribuna a San Siro per assistere alla sfida contro il Verona e mercoledì all'Olimpico per la finale contro la Juventus.