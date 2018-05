Corteo anarchici, scritte su saracinesche e bancomat

(ANSA) - MILANO, 5 MAG - Prosegue senza scontri il corteo degli anarchici e degli antagonisti che stanno attraversando Milano, protestando contro Eni e le multinazionali. Alcuni antagonisti si sono staccati dallo spezzone del corteo e hanno imbrattato con bombolette vetrine, bancomat e saracinesche dei molti negozi e bar chiusi proprio per il passaggio della manifestazione. Qualche commerciante, infastidito per la perdita dell'incasso di giornata, era già pronto con straccio e detergente per pulire le scritte.

Oltre alla 'A' di anarchia si leggono anche slogan come 'brucia la banca', 'più sbirri morti' e 'Palestina libera'.

Il passaggio della manifestazione, che ha raggiunto via Farini, ha suscitato l'interesse di molti cittadini, che si sono affacciati alle finestre e ai balconi e si sono fermati sui marciapiedi, e di molti turisti che cercano di scattare foto e selfie. Tra loro anche una fashion blogger giapponese, che stupita dal corteo ha colto l'occasione per scattare le sue foto.