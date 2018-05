Li domani a San Siro, mercoledì a Roma

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Domani mattina alle 8.50 il presidente del Milan Yonghong Li atterrerà a Malpensa con la famiglia e resterà in Italia per qualche giorno. Yonghong Li domani sera sarà a San Siro per assistere alla gara del Milan contro il Verona, mentre mercoledì sarà a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.