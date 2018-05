Dragster, muore trascinato da paracadute

(ANSA) - PAVIA, 4 MAG - Un operatore della Protezione civile è morto oggi pomeriggio durante le prove di una gara di drag racing, in svolgimento sulla pista dell'aeroporto di Rivanazzano (Pavia). L'uomo, che aveva 72 anni e abitava a Gropello Cairoli (Pavia), era un addetto anti-incendio. Per cause ancora da accertare la funicella del paracadute di un dragster in fase di frenata (ormai era quasi fermo) ha agganciato l'uomo, che era a bordo pista, e l'ha trascinato via.

Non viene esclusa neppure l'ipotesi che il paracadute si sia gonfiato anche per il vento: sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri.

La funicella del paracadute ha agganciato il 72enne all' altezza del collo. Quando sono arrivati sul posto i medici del 118, ormai l'operatore della Protezione Civile era in gravissime condizioni. I tentativi di rianimarlo sono risultati inutili.

Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.