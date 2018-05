A Milano finora nessun daspo urbano

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - L'allontanamento e il daspo cittadino previsti dal decreto Minniti sono definiti dal dirigente dell'Ufficio prevenzione della questura di Milano, Maria Josè Falcicchia, "uno strumento in più per chi ogni giorno effettua attività di contrasto al reato e per chi previene i reati lavorando sul concetto di sicurezza percepita".

"A Milano, nei primi 4 mesi del 2018 i reati sono in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2017 - ha aggiunto Alessandra Simone dell'Anticrimine - Finora non c'è stato un daspo urbano in città".

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è "favorevole" all'utilizzo del Daspo urbano, previsto "ma sono anche molto cosciente dei limiti". Il Daspo urbano "prevede di fatto che ci sia un controllo perché non venga reiterato il comportamento anomalo, ma farlo sull'intera città non è così semplice - ha aggiunto -. Quello utilizzato per lo stadio lo capisco al 100%, ma quello per la città mi pare una delle questioni che poi vengono politicizzate e nella pratica sono poco efficaci".