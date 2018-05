Sopralluogo A22 su sovrappassi Mantova

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - Sono 14 i sovrappassi, per buona parte sul territorio della provincia di Mantova, che risultano interessati da un rifacimento strutturale da parte dell'Autostrada del Brennero, con lavori iniziati alla fine del 2015. Un sopralluogo sul cantiere del sovrappasso 104 di Caselle di San Giorgio da parte dei vertici dell'A22, col sindaco di San Giorgio, Beniamino Morselli, e col collega primo cittadino del Comune di Mantova, Mattia Palazzi, in qualità di consigliere di Autostrada del Brennero è stato effettuato nei giorni scorsi per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Per l'amministratore delegato dell'A22, Walter Pardatscher, l'appuntamento ha offerto l'opportunità per ribadire "la massima attenzione e volontà da parte della società a ultimare celermente questo importante progetto". A produrre ritardi sono stati imprevisti, quali la presenza di discariche abusive, il ritrovamento di siti archeologici non censiti e altri fattori, ora risolti, che hanno richiesto più tempo del previsto.