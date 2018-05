Gfm: 1 mln per ricerca e sviluppo

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Guarda alle nuove tecnologie il percorso di crescita di Gfm, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per i maggiori player del settore energy, in particolare per la costruzione di turbine a gas. "In questi anni abbiamo investito molto e abbiamo iniziato un percorso per sviluppare processi produttivi nuovi e più complessi per riuscire ad entrare anche nel mondo dell'aerospace" spiega l'amministratore delegato Manuel Cortinovis. Inoltre, "abbiamo investito su un progetto per lo stoccaggio di energia che si dovrebbe completare tra circa un anno, con il ministero dello Sviluppo economico". Nel 2016, l'impresa con sede a Mapello (Bergamo) ha ottenuto un finanziamento da un milione di euro garantito da Sace per finanziare le spese di ricerca e sviluppo. Nello stesso anno l'azienda ha assicurato le proprie vendite nell'ambito di un contratto negli Emirati Arabi e ha poi "scontato" (ossia monetizzato) i propri crediti con Sace Fct, la società di factoring del polo Cdp.