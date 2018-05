Carceri: flash mob penalisti Milano

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Nei giorni scorsi hanno scritto a tutti i capigruppo in Parlamento e oggi in toga hanno organizzato un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia di Milano. Protestano i penalisti milanesi e lo fanno con una manifestazione per chiedere che venga approvata la riforma dell'ordinamento penitenziario. "Una riforma - si legge in una nota delle Camere Penali - fondamentale che cerca di dare piena attuazione al principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena".

E così poco prima del'ora di pranzo si sono dati appuntamento davanti alla loro sede, al primo piano del Tribunale. E poi mostrando un cartello con la scritta 'La riforma dell'ordinamento penitenziario è pronta, approvatela!' hanno sfilato in corte fino a raggiungere l'ingresso principale dove in gruppo hanno messo in scena il sit in. L'iniziativa, a cui hanno partecipato pure i Radicali, vuole ancora una volta mettere l'accento sull'"aggravarsi della situazione di sovraffollamento carcerario".